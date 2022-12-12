Оккупанты вчера более полусотни раз обстреляли Херсонскую область: есть пострадавший
Российские войска за прошедшие сутки 57 раз обстреляли населенные пункты Херсонской области. Вследствие атак один человек получил ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.
"Мирные населенные пункты области подвергались обстрелам из артиллерии, РСЗО и минометов. Враг продолжает бить по жилым кварталам Херсона. Рашисты попали в инфраструктурные объекты, частные и многоквартирные дома. За прошедшие сутки из-за российских обстрелов ранений получил 1 человек", - рассказал он.
Напомним, в течение 10 декабря враг атаковал Херсонскую область из артиллерии, РСЗО, танкам и минометам. Вследствие обстрелов погибли два человека.
Также в субботу оккупанты обстреляли объект критической инфраструктуры в Херсоне. Вражеская атака спровоцировала пожар.
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