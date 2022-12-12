ua ru
Пн, 12 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты вчера более полусотни раз обстреляли Херсонскую область: есть пострадавший

Новина українською →
Херсонская область, Понедельник 12 декабря 2022 09:55
Оккупанты вчера более полусотни раз обстреляли Херсонскую область: есть пострадавший Фото: оккупанты вчера более полусотни раз обстреляли Херсонскую область (ВоенТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска за прошедшие сутки 57 раз обстреляли населенные пункты Херсонской области. Вследствие атак один человек получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

"Мирные населенные пункты области подвергались обстрелам из артиллерии, РСЗО и минометов. Враг продолжает бить по жилым кварталам Херсона. Рашисты попали в инфраструктурные объекты, частные и многоквартирные дома. За прошедшие сутки из-за российских обстрелов ранений получил 1 человек", - рассказал он.

Напомним, в течение 10 декабря враг атаковал Херсонскую область из артиллерии, РСЗО, танкам и минометам. Вследствие обстрелов погибли два человека.

Также в субботу оккупанты обстреляли объект критической инфраструктуры в Херсоне. Вражеская атака спровоцировала пожар.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Херсонская область
NEWS
Зеленский обсудил с Макроном реализацию украинской формулы мира и энергетику
Зеленский обсудил с Макроном реализацию украинской формулы мира и энергетику
DAILY
Елена Шуляк: Прогнозировать сейчас выборы, понимая ситуацию на фронте, это немного кощунство
Ростислав Шаправский, Милан Лелич Елена Шуляк: Прогнозировать сейчас выборы, понимая ситуацию на фронте, это немного кощунство