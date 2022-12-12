Оккупанты вчера более полусотни раз обстреляли Херсонскую область: есть пострадавший

Фото: оккупанты вчера более полусотни раз обстреляли Херсонскую область (ВоенТВ)

Российские войска за прошедшие сутки 57 раз обстреляли населенные пункты Херсонской области. Вследствие атак один человек получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.