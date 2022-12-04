В Херсоне российские войска обстреляли СИЗО, есть раненые
Сегодня,4 декабря, российские военные обстреляли здание Херсонского следственного изолятора. Часть помещений повреждены, среди работников есть раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Департамента по исполнению уголовных наказаний.
"Сегодня, в течение суток во время обстрела города Херсона, были попадания в здание Херсонского следственного изолятора", - говорится в сообщении.
Отмечено, что часть помещений повреждены, среди персонала есть раненые. Осужденные и заключенные заранее были перемещены в следственные изоляторы других, более безопасных регионов.
Сообщается, что решениями военно-гражданского руководства Херсонской области и Департамента, осуществлена эвакуация всех лиц, находившихся в СИЗО после деоккупации территории. Персонал ГКВД Украины обеспечивает охрану учреждения.
Были вызваны соответствующие службы, ведутся работы по надлежащему процессуальному оформлению данного происшествия.
Напомним, в воскресенье, 4 декабря, российские оккупанты 46 раз обстреляли Херсонскую область. Враг гнал из артиллерии, танков, минометов, РСЗО по мирным жителям. Один человек погиб, двое ранены.
Также ранее мы писали, что жителям оккупированного левого берега Херсонской области разрешили эвакуироваться через реку Днепр. Эвакуация будет проходить 3-5 декабря.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.