В Херсоне российские войска обстреляли СИЗО, есть раненые

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Департамента по исполнению уголовных наказаний.

"Сегодня, в течение суток во время обстрела города Херсона, были попадания в здание Херсонского следственного изолятора", - говорится в сообщении.

Отмечено, что часть помещений повреждены, среди персонала есть раненые. Осужденные и заключенные заранее были перемещены в следственные изоляторы других, более безопасных регионов.

Сообщается, что решениями военно-гражданского руководства Херсонской области и Департамента, осуществлена эвакуация всех лиц, находившихся в СИЗО после деоккупации территории. Персонал ГКВД Украины обеспечивает охрану учреждения.

Были вызваны соответствующие службы, ведутся работы по надлежащему процессуальному оформлению данного происшествия.