Десятки обстрелов в сутки. Херсон страдает от атак россиян, есть жертва и раненые

Фото: Херсон страдает от атак россиян, есть жертва и раненые (GettyImages)

Российские оккупанты 46 раз обстреляли Херсонскую область. Враг гнал из артиллерии, танков, минометов, РСЗО по мирным жителям. Один человек погиб, двое ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.