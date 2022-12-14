В Херсоне потушили пожары, которые начались из-за обстрелов россиян

В среду, 14 декабря, украинские спасатели потушили несколько пожаров в Херсоне. Они начались в результате ударов россиян по городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины в Telegram .

По данным спасателей, пожар в складском помещении площадью 6000 квадратных метров, который начался сегодня рано утром, ликвидировали в 15:34.

Фото: сегодняшние пожары в Херсоне (t.me/dsns_telegram)

При этом еще один пожар в шестиэтажном нежилом здании, который также вспыхнул утром, потушили в 16:00. Площадь, которую охватил огонь, составляла 3000 квадратных метров.

В ГСЧС отмечают, что никто из местных жителей не пострадал.