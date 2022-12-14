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В Херсоне в результате обстрела погиб ребенок

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Херсон, Среда 14 декабря 2022 18:33
В Херсоне в результате обстрела погиб ребенок Фото: в Херсоне в результате обстрела погиб ребенок (Getty Image)
Автор: РБК-Украина

Сегодня, 14 декабря, в результате вражеских обстрелов Херсона погиб 8-летний ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-офицера Херсонской ОВА Дмитрия Плетенчука в Facebook.

"Мальчик 8 лет. Не спасли. Слишком много повреждений из-за минно-взрывной травмы",- написал Плетенчук.

Пресс-офицер добавил, что врачи час пытались реанимировать ребенка, но безрезультатно из-за количества полученных травм.

Напомним, сегодня в результате российских обстрелов были повреждены два этажа здания Херсонской ОВА.

Ранее мы писали, что в Херсоне раздались взрывы . Воздушная тревога объявлена не была.

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