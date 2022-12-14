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Обстрел Херсона: количество жертв возросло, есть раненые

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Украина, Среда 14 декабря 2022 21:08
Обстрел Херсона: количество жертв возросло, есть раненые Фото: количество жертв обстрела Херсона 14 декабря возросло (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Выросло количество жертв и пострадавших во время вражеских обстрелов Херсона сегодня днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

Российские оккупанты днем обстреляли жилые дома в Днепровском районе Херсона.

Как сообщил Янушевич, от ранений на месте обстрела погибла идущая домой женщина. Два человека получили ранения средней и тяжелой степеней тяжести.

"В настоящее время врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь", - заметил глава администрации.

Напомним, сегодня при вражеских обстрелах погиб 8-летний мальчик, которого в течение часа пытались реанимировать врачи.

Кроме того, украинские спасатели потушили несколько пожаров в Херсоне сегодня. Они начались в результате ударов россиян по городу.

Ранее мы писали, что в результате российских обстрелов были повреждены два этажа здания Херсонской ОВА.

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