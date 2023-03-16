ua ru
Чт, 16 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне с беспилотников атаковали медицинское учреждение в Херсоне: есть повреждения

Новина українською →
Херсон, Четверг 16 марта 2023 18:48
Россияне с беспилотников атаковали медицинское учреждение в Херсоне: есть повреждения Фото: Россияне из беспилотников атаковали медицинское учреждение в Херсоне (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 16 марта, российские военные атаковали Херсон из беспилотников. Во вражескую атаку попало медицинское учреждение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Только что враг атаковал с беспилотников двор одного из медучреждений города", - говорится в сообщении.

Россияне с беспилотников атаковали медицинское учреждение в Херсоне: есть повреждения

Отмечается, что из-за российской атаки повреждены транспортные средства и здания, которые расположены рядом.

"Предварительно медики и пациенты - не пострадали", - написал Прокудин.

Напомним, что в четверг, 16 марта, в Херсоне раздались взрывы. Тогда на всей территории Украины звучала воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что российские военные 88 раз обстреляли территорию Херсонской области за прошедшие сутки. Захватчики выпустили 413 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Херсон Война в Украине
NEWS
Тарифы заморожены. Названы три коммунальных услуги, которые точно не подорожают
Тарифы заморожены. Названы три коммунальных услуги, которые точно не подорожают
DAILY
Как Николаев отбил атаки россиян и не дал Путину захватить юг Украины
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Как Николаев отбил атаки россиян и не дал Путину захватить юг Украины