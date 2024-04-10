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В Николаеве произошло масштабное аварийное отключение света

Николаев, Среда 10 апреля 2024 11:11
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В Николаеве произошло масштабное аварийное отключение света Фото: в Николаеве произошло масштабное аварийное отключение света 10 апреля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Николаеве зафиксировали масштабное аварийное отключение света в среду, 10 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Николаевоблэнерго".

"Друзья, есть масштабное аварийное отключение", - говорится в сообщении.

В облэнерго добавили, что в тех домах, где нет света - это не по часовым графикам.

"Уже работаем над перезаживлением потребителей. Верьте в энергетиков!" - добавляют в сообщении.

Обстрел Николаевской области

10 апреля российские войска атаковали Николаевскую область дронами-камикадзе.

Из-за попадания вражеских БПЛА фиксировались повреждения энергообъекта в Николаевском районе и рекреационного объекта региона. Начались пожары.

В Николаевской области вводились аварийные выключения света. Позже электроснабжение было возобновлено.

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Николаев Николаевская область вимкнення світла
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