В Николаеве произошло масштабное аварийное отключение света
В Николаеве зафиксировали масштабное аварийное отключение света в среду, 10 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Николаевоблэнерго".
"Друзья, есть масштабное аварийное отключение", - говорится в сообщении.
В облэнерго добавили, что в тех домах, где нет света - это не по часовым графикам.
"Уже работаем над перезаживлением потребителей. Верьте в энергетиков!" - добавляют в сообщении.
Обстрел Николаевской области
10 апреля российские войска атаковали Николаевскую область дронами-камикадзе.
Из-за попадания вражеских БПЛА фиксировались повреждения энергообъекта в Николаевском районе и рекреационного объекта региона. Начались пожары.
В Николаевской области вводились аварийные выключения света. Позже электроснабжение было возобновлено.
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