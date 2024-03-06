В Херсоне задержали коллаборантку, она принудительно раздавала паспорта РФ. Ей грозит тюрьма

Правоохранители в Херсоне задержали женщину, которая во время оккупации принудительно выдавала украинцам российские паспорта. Теперь ей грозит тюремное заключение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
После захвата города женщина поддержала захватчиков, а в июне 2022 года поступила в оккупационное "Главное управление МВД по Херсонской области".
Там ее назначили "инспектором отдела по вопросам гражданства". На этой "должности" коллаборантка оформляла оккупационную документацию по принудительной депортации украинцев.
Фото: Задержание (facebook.com/SecurSerUkraine)
Кроме того, в обязанности фигурантки входила незаконная паспортизация жителей Херсона.
После освобождения Херсона коллаборантка осталась в городе, но сменила место жительства и переехала на квартиру знакомых. Таким образом она надеялась "залечь на дно" и избежать правосудия.
Однако ей это не удалось, ей сообщено о подозрении по факту коллаборационной деятельности. Фигурантка находится под стражей без права внесения залога.
Продолжается расследование, злоумышленнице грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним, РБК-Украина писала о том, что СБУ задержала агента ФСБ, готовившего экологический теракт в Одесской области. За сотрудничество с врагом ему грозит пожизненное заключение.
Также мы рассказывали о том, как сотрудники СБУ разоблачили супругов агентов ФСБ, которые готовили ракетный удар для обесточивания Львова.
Кроме того, мы рассказывали о том, что СБУ задержала предателя, ремонтировавшего технику РФ во время оккупации Харьковской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.