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У Херсоні затримали колаборантку, вона примусово роздавала паспорти РФ. Їй загрожує тюрма

Архівне фото: У Херсоні затримали колаборантку, яка примусово роздавала паспорти РФ (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці в Херсоні затримали жінку, яка під час окупації примусово видавала українцям російські паспорти. Тепер їй загрожує тюремне ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Деталі справи

Після захоплення міста жінка підтримала загарбників, а в червні 2022 року вступила до окупаційного "Головного управління МВС по Херсонській області".

Там її призначили "інспектором відділу з питань громадянства". На цій "посаді" колаборантка оформляла окупаційну документацію щодо примусової депортації українців.

Фото: Затримання (facebook.com/SecurSerUkraine)

Крім того, в обов'язки фігурантки входила незаконна паспортизація мешканців Херсона.

Вона переховувалася від правосуддя

Після звільнення Херсона колаборантка залишилася в місті, але змінила місце проживання та переїхала на квартиру знайомих. Таким чином вона сподівалася "залягти на дно" та уникнути правосуддя.

Однак їй це не вдалося. Їй повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності. Фігурантка перебуває під вартою без права внесення застави. 

Триває розслідування, зловмисниці загрожує до 15 років в'язниці з конфіскацією майна.

Нещодавні затримання СБУ

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ затримала агента ФСБ, який готував екологічний теракт в Одеській області. За співпрацю із ворогом йому загрожує довічне ув'язнення.

Також ми розповідали про те, як працівники СБУ викрили подружжя агентів ФСБ, які готували ракетний удар для знеструмлення міста Львів.

Крім того, ми розповідали про те, що СБУ затримала зрадника, який ремонтував техніку РФ під час окупації Харківської області.

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