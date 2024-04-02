В Херсоне задержали группу водителей и диспетчеров. Они готовили ракетные удары по бойцам СБУ

Кто входил в сеть информаторов

По данным следствия, в состав враждебной группы входило четверо работников местных автотранспортных компаний.

Для выполнения вражеского задания каждый из них действовал по четко определенному "функционалу".

"Так, например, двое фигурантов - водители маршрутных автобусов, при перевозке пассажиров отслеживали перемещение и пункты прибытия военной техники", - говорится в сообщении правоохранителей.

Еще двое - диспетчеры автопарков. В свободное от работы время они обходили город, где проводили доразведку "нужных" объектов.

Задержанные сотрудничали с ГРУ

Злоумышленники заводили доверительные разговоры с персоналом АЗС и магазинов, чтобы "втемную" узнать о вражеских "прилетах" и их последствиях.

Всю собранную информацию приспешники агрессора передавали руководительнице группы, которая дальше "отчитывалась" в военную разведку РФ, а именно ГРУ.

Коммуникацию с оккупантами дистанционно поддерживала через "связного" с левобережья Херсонской области.

Разведывательную информацию захватчики планировали учесть для подготовки новых и корректировки повторных ударов по городу. Их интересовали подразделения СБУ и ВСУ.

Что им грозит

Служба безопасности сорвала планы захватчиков. Это стало возможным благодаря своевременному разоблачению вражеских информаторов и "пошаговому" документированию их разведывательной активности.

Фото: Задержание (facebook.com/SecurSerUkraine)

Одновременно были проведены мероприятия для обеспечения безопасности личного состава и военной техники Сил обороны в областном центре.

Во время обысков по адресам проживания информаторов РФ обнаружена кремлевская символика, шевроны Росгвардии и мобильные телефоны с доказательствами преступной деятельности.

Следователи сообщили четырем задержанным о подозрении по факту "несанкционированного распространения информации о направлении, перемещении оружия, движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенного в условиях военного положения". Злоумышленники находятся под стражей, им грозит до 8 лет тюрьмы.

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