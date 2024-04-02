У Херсоні затримали групу водіїв і диспетчерів. Вони готували ракетні удари по бійцях СБУ

Хто входив до мережі інформаторів

За даними слідства, до складу ворожої групи входило четверо працівників місцевих автотранспортних компаній.

Для виконання ворожого завдання кожен із них діяв за чітко визначеним "функціоналом".

"Так, наприклад, двоє фігурантів - водії маршрутних автобусів, при перевезенні пасажирів відстежували переміщення та пункти прибуття військової техніки", - йдеться в повідомленні правоохоронців.

Ще двоє - диспетчери автопарків. У вільний від роботи час вони обходили місто, де проводили дорозвідку "потрібних" об'єктів.

Затримані співпрацювали з ГРУ

Зловмисники заводили довірливі розмови з персоналом АЗС і магазинів, щоб "втемну" дізнатися про ворожі "прильоти" та їхні наслідки.

Усю зібрану інформацію поплічники агресора передавали очільниці групи, яка далі "звітувала" до військової розвідки РФ, а саме ГРУ.

Комунікацію з окупантами дистанційно підтримувала через "зв'язкового" з лівобережжя Херсонської області.

Розвідувальну інформацію загарбники планували врахувати для підготовки нових і коригування повторних ударів по місту. Їх цікавили підрозділи СБУ та ЗСУ.

Що їм загрожує

Служба безпеки зірвала плани загарбників. Це стало можливим завдяки своєчасному викриттю ворожих інформаторів та "покроковому" документуванню їхньої розвідувальної активності.

Фото: Затримання (facebook.com/SecurSerUkraine)

Одночасно було проведено заходи для забезпечення безпеки особового складу та військової техніки Сил оборони в обласному центрі.

Під час обшуків за адресами мешкання інформаторів РФ виявлено кремлівську символіку, шеврони Росгвардії та мобільні телефони з доказами злочинної діяльності.

Слідчі повідомили чотирьом затриманим про підозру за фактом "несанкціонованого поширення інформації про напрямок, переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчиненого в умовах воєнного стану". Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до 8 років в'язниці.

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