В Херсоне ночью были слышны взрывы

Ночью, 2 мая, в Херсоне прогремели взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.
"В Херсоне снова раздаются взрывы", - говорится в сообщении.
Воздушную тревогу в Херсонской области не объявляли.
Ранее мы писали, ночью, 2 мая, в Краматорске раздались взрывы.
Напомним, украинские военные вчера, 1 мая, поразили места базирования российских войск во временно оккупированном Токмаке Запорожской области.
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