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Взрывы в оккупированном Токмаке: поразили места базирования окупантов

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Вторник 02 мая 2023 00:24
Взрывы в оккупированном Токмаке: поразили места базирования окупантов Фото: ВСУ поразили места базирования окупантов в Токмаке (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Украинские военные вчера, 1 мая, поразили места базирования российских войск во временно оккупированном Токмаке Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

Отмечается, что в кафе "Лагуна" в Токмаке по случаю 1 мая "гуляли" пир работники ФСБ и российские военные. Оперативное Командование ВСУ получило координаты с местом, где отдыхают оккупанты, после чего артиллерийская система HIMARS отработала по нескольким местам базирования российских военных.

"Спасибо спецподразделению, которому вы, уже не раз помогали, а также всем офицерам ОУВ "Запорожье". И, конечно, богам войны - нашим артиллеристам!", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, в понедельник, 1 мая, в оккупированном Токмаке Запорожской области раздались взрывы.

Напомним, 1 мая, российские оккупанты применили авиабомбы для ударов по деревне Кизомис Херсонской области.

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