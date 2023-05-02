В Краматорске прозвучала серия взрывов
Фото: в Краматорске слышны взрывы (GettyImages)
Во вторник ночью, 2 мая, в Краматорске раздались взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.
В Краматорске, Донецкой области, раздалось по меньшей мере 5 взрывов. В области объявлено о воздушной тревоге.
Жителей региона просят до окончания воздушной тревоги не покидать укрытий, и по возможности соблюдать правило "двух стен".
Ранее мы писали, что украинские военные вчера, 1 мая, поразили места базирования российских войск во временно оккупированном Токмаке Запорожской области.
Напомним, оккупанты ударили авиабомбами по Кизомису Херсонской области.
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