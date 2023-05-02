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В Краматорске прозвучала серия взрывов

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Краматорск, Вторник 02 мая 2023 00:48
В Краматорске прозвучала серия взрывов Фото: в Краматорске слышны взрывы (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Во вторник ночью, 2 мая, в Краматорске раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.

В Краматорске, Донецкой области, раздалось по меньшей мере 5 взрывов. В области объявлено о воздушной тревоге.

Жителей региона просят до окончания воздушной тревоги не покидать укрытий, и по возможности соблюдать правило "двух стен".

Ранее мы писали, что украинские военные вчера, 1 мая, поразили места базирования российских войск во временно оккупированном Токмаке Запорожской области.

Напомним, оккупанты ударили авиабомбами по Кизомису Херсонской области.

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