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СБУ разоблачила более десятка организаторов "референдума" в Запорожской области

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Мелитополь, Суббота 19 ноября 2022 10:32
СБУ разоблачила более десятка организаторов "референдума" в Запорожской области Фото: СБУ разоблачила 11 организаторов "референдума" в Запорожской области (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители разоблачили 11 организаторов незаконного "референдума" на оккупированной территории Запорожской области. Им объявили подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

По данным следствия, коллаборанты входили в состав так называемых "территориальных избирательных комиссий" во временно оккупированных Энергодаре, Мелитополе и Камянке-Днепровской. Из них четверо были руководителями незаконных органов.

Коллаборанты организовали в городах агитационную кампанию в поддержку фейкового "референдума" и призвали людей активно участвовать в нем. Они помогали российским пропагандистам организовывать постановочные сюжеты, а также собирали данные жителей. Эту информацию РФ использовала для фальсификации результатов.

СБУ задокументировала факты преступной деятельности коллаборантов и их кремлевских "кураторов". Всем фигурантам объявили подозрение по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность).

СБУ разоблачила более десятка организаторов &quot;референдума&quot; в Запорожской области

Фото: СБУ разоблачила 11 коллаборантов в Запорожской области (t.me/SBUkr)

Напомним, в освобожденной Снигиревке СБУ задержала "высокопоставленную" коллаборантку, возглавлявшую "аппарат" оккупационной администрации.

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