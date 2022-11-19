СБУ разоблачила более десятка организаторов "референдума" в Запорожской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

По данным следствия, коллаборанты входили в состав так называемых "территориальных избирательных комиссий" во временно оккупированных Энергодаре, Мелитополе и Камянке-Днепровской. Из них четверо были руководителями незаконных органов.

Коллаборанты организовали в городах агитационную кампанию в поддержку фейкового "референдума" и призвали людей активно участвовать в нем. Они помогали российским пропагандистам организовывать постановочные сюжеты, а также собирали данные жителей. Эту информацию РФ использовала для фальсификации результатов.

СБУ задокументировала факты преступной деятельности коллаборантов и их кремлевских "кураторов". Всем фигурантам объявили подозрение по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность).

Фото: СБУ разоблачила 11 коллаборантов в Запорожской области (t.me/SBUkr)