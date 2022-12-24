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Число погибших в результате обстрела Херсона снова возросло

Новина українською →
Херсон, Суббота 24 декабря 2022 18:28
Число погибших в результате обстрела Херсона снова возросло Фото: количество погибших в результате обстрела Херсона снова возросло (facebook.com/zelenskiy.official)
Автор: Елизавета Драбкина

В результате сегодняшнего вражеского обстрела центра Херсона из "Градов" и зажигательных боеприпасов погибли по меньшей мере 10 человек

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Ярослава Янушевича в эфире телемарафона.

Он также сообщил, что из-за обстрела 55 человек получили ранения, 18 из которых находятся в тяжелом состоянии. При этом Янушевич сказал, что детей среди пострадавших нет.

Глава ОВА отметил, что в результате российской атаки повреждены также здания, автомобили и котельная детского сада.

Янушевич добавил, что ремонтным бригадам пришлось устранять утечку газа.

Напомним, сегодня утром россияне нанесли массированный удар по Херсону. Ранее сообщалось, что в результате вражеской атаки погибли по меньшей мере 8 человек, еще 58 получили ранения.

Министр обороны Алексей Резников отметил, что Украина сможет предотвратить такие трагедии, если получит большее вооружение.

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