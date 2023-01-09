Россияне ударили по жилому кварталу Херсона: есть жертва и раненая (видео)

В понедельник, 9 января, российские военные обстреляли Херсон. Удар пришелся на жилой квартал города, один человек погиб, еще один получил ранения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

"В настоящее время за ее жизнь борются врачи", - добавил Янушевич.

По данным главы региона, этим обстрелом оккупанты отобрали жизнь одного человека. Еще одна женщина получила сквозное ранение обломками российских снарядов.

"Сегодня враждебная артиллерия в очередной раз била по жилому кварталу города", - рассказал он.

Как сообщалось, этой ночью российские оккупанты атаковали объекты критической инфраструктуры в Херсоне. В частности, из-за атаки разрушена электроподстанция, питающая несколько больших котельных в городе.

Напомним, российские войска ночью 8 января при обстреле Херсона применили зажигательные боеприпасы. В результате вражеской атаки никто не пострадал.

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