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В Херсоне второй раз за день прогремели взрывы

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Херсон, Среда 15 марта 2023 15:47
В Херсоне второй раз за день прогремели взрывы Фото: в Херсоне прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 15 марта, в Херсоне опять прогремели взрывы. Сейчас в области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

На данный момент нет официальной информации по поводу взрывов.

Напомним, сегодня в Херсоне уже сообщали о взрывах.

Кроме того, 15 марта в Украине трижды объявляли масштабные воздушные тревоги. Опасность могли объявить из-за взлета российского истребителя.

Отметим, что во время первой воздушной тревоги, которая продолжалась более 1,5 часа, оккупанты обстреляли Харьков. В результате обстрела пострадал интернат и жилой дом.

Добавим, что сегодня в Херсонской области на боеприпасе подорвался мужчина.

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