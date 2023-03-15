В Херсоне второй раз за день прогремели взрывы

В среду, 15 марта, в Херсоне опять прогремели взрывы. Сейчас в области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" .

На данный момент нет официальной информации по поводу взрывов.

Напомним, сегодня в Херсоне уже сообщали о взрывах.

Кроме того, 15 марта в Украине трижды объявляли масштабные воздушные тревоги. Опасность могли объявить из-за взлета российского истребителя.

Отметим, что во время первой воздушной тревоги, которая продолжалась более 1,5 часа, оккупанты обстреляли Харьков. В результате обстрела пострадал интернат и жилой дом.

Добавим, что сегодня в Херсонской области на боеприпасе подорвался мужчина.

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