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В Херсонской области в поле разорвался кассетный боеприпас: есть раненый

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Херсон, Среда 15 марта 2023 15:20
В Херсонской области в поле разорвался кассетный боеприпас: есть раненый Фото: в Херсонской области в поле разорвался кассетный боеприпас, есть раненый (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Херсонской области на российской взрывчатке взорвались мужчина. Он получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"ЧП произошло в Станиславской общине. Там во время проведения посевных работ в поле сдетонировал кассетный боеприпас", - говорится в сообщении.

В ОВА добавили, что из-за взрыва ранения получил мирный житель области.

"Жители Херсонской области, еще раз напоминаем о важности соблюдения правил минной безопасности", - отметили в ОВА.

В ведомстве также напомнили следующие правила:

  • не нужно посещать поля, лесополосы и другие территории, еще не обследовавшие саперы. Там могут оставаться растяжки, мины, неразорванные боеприпасы и другие взрывоопасные предметы;
  • если вы увидели взрывчатку, ни в коем случае не трогайте ее. Отойдите на безопасное расстояние и позовите спасателей или стражей порядка.

Как сообщалось, в селе Посад-Покровское в Херсонской области подорвались на российской мине четверо пиротехников ГСЧС.

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