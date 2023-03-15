В Херсонской области в поле разорвался кассетный боеприпас: есть раненый

В Херсонской области на российской взрывчатке взорвались мужчина. Он получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА .

"ЧП произошло в Станиславской общине. Там во время проведения посевных работ в поле сдетонировал кассетный боеприпас", - говорится в сообщении.

В ОВА добавили, что из-за взрыва ранения получил мирный житель области.

"Жители Херсонской области, еще раз напоминаем о важности соблюдения правил минной безопасности", - отметили в ОВА.

В ведомстве также напомнили следующие правила: