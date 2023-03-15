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В Херсоне во время воздушной тревоги раздались взрывы

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Херсон, Среда 15 марта 2023 10:59
В Херсоне во время воздушной тревоги раздались взрывы Фото: в Херсоне сообщают о взрывах 15 марта (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 15 марта, в Херсоне раздаются взрывы. По всей Украине объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.

"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, взрывы во время воздушной тревоги слышали и в Харькове. "Прилет" зафиксирован по гражданской инфраструктуре города - жилым домам и городской инфраструктуре.

Напомним, в среду, 15 марта, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Тем временем в Белоруссии подняли в небо российский истребитель.

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