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Уже третий раз за день. Во всех областях Украины снова объявили воздушную тревогу (отбой)

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Среда 15 марта 2023 15:14
Уже третий раз за день. Во всех областях Украины снова объявили воздушную тревогу (отбой) Фото: во всех областях Украине снова объявили воздушную тревогу (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украину уже третий раз за 15 марта охватила масштабная воздушная тревога. Опасность могли объявить из-за взлета российского истребителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

В 15:52 по Украине пошли отбои воздушных тревог.

На Востоке тревоги начались в 14:51, а после 15:03 начали распространяться по всей Украине.

Уже третий раз за день. Во всех областях Украины снова объявили воздушную тревогу (отбой)

Отметим, что по данным мониторинговых каналов, россияне могли поднять в воздух истребитель МиГ-31. Именно с этим может быть связана воздушная тревога.

Напомним, что во время первой воздушной тревоги, которая продолжалась более 1,5 часа, оккупанты обстреляли Харьков. В результате обстрела пострадал интернат и жилой дом.

Также отметим, что вчера по Украине также объявляли большое количество воздушных тревог, которые длились недолго.

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Война России против Украины воздушная тревога
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