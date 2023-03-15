Пострадал интернат и жилой дом. Терехов рассказал подробности обстрела Харькова
Вследствие сегодняшнего обстрела российскими оккупантами Харькова пострадал интернат и жилой дом. Обошлось без пострадавших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в эфире телемарафона.
"Обстрел был по одному из районов Харькова. Пострадал интернат, кроме этого пострадал жилой дом. Сейчас его обследуют и убирают то, что совершил обстрел нашего врага", - сказал он.
Терехов отметил, что в интернате не было подопечных, но были работники. К счастью, никто не пострадал.
Мэр Харькова также добавил, что в интернате обычно находились люди "с определенными жизненными сложностями".
Кроме того, руководитель ОВ Андрей Ермак отметил, что в Харькове было попадание в землю рядом со школой, здание частично повреждено, выбиты окна.
Напомним, сегодня в Харькова раздавались взрывы во время тревоги. Терехов сообщил, что в районе места "прилета" нет ни одного военного или инфраструктурного объекта.
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