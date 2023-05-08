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На Донбассе задержали двух агенток РФ, одна из которых работала на ЧВК "Вагнера"

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Україна, Понедельник 08 мая 2023 10:41
На Донбассе задержали двух агенток РФ, одна из которых работала на ЧВК "Вагнера" Фото: СБУ задержала двух российских информаторов в Донецкой области (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ задержала двух российских информаторов в Донецкой области. Одна из них работала на "вагнеровцев", штурмующих Бахмут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Служба безопасности разоблачила еще двух приспешниц агрессора, которые "сливали" оккупантам локации Сил обороны во фронтовых и прифронтовых районах Донецкой области", - говорится в сообщении.

Среди задержанных - жительница Бахмутского района, которая собирала для врага информацию о местоположении огневых позиций и маршрутах перемещения украинских войск вблизи райцентра.

"По оперативным данным, полученные сведения она посылала боевикам ЧВК "Вагнера" через своих знакомых, проживающих в России. Для коммуникации использовала мессенджер Telegram, а разведданные переправляла в виде аудиосообщений и меток на электронных картах", - добавили в СБУ.

Еще одной злоумышленницей оказалась жительница Славянска, которая находилась на прямой "связи" с пулеметчиком оккупационной группировки РФ на восточном фронте.

Женщина "познакомилась" с рашистом в запрещенной российской соцсети "Одноклассники". По его указанию она передавала захватчикам данные о передвижении подразделений Сил обороны вблизи города.

Также она предоставила агрессору координаты местной поликлиники и одной из школ. Сотрудники СБУ задержали обеих фигуранток во время выполнения ими враждебных задач. Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении в совершении преступлений. В настоящее время задержанные находятся под стражей.

Как сообщалось, в Харькове СБУ задержала иностранного блогера, публично поддерживавшего агрессию РФ.

Напомним, СБУ задержала еще одного корректировщика российских воздушных атак на Николаев. Им оказался студент, который за свои "услуги" брал по 2 тысячи гривен за каждую "задачу".

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Служба безопасности Украины
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