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"Навел" российскую ракету на многоэтажку в Николаеве: СБУ задержала вражеского корректировщика

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Четверг 11 мая 2023 10:23
"Навел" российскую ракету на многоэтажку в Николаеве: СБУ задержала вражеского корректировщика Фото: СБУ задержала российского корректировщика, который "навел" ракету на многоэтажку в Николаеве (ssu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Служба безопасности задержала вражеского корректировщика, по наведению которого россияне нанесли ракетный удар по жилой многоэтажке в Николаеве осенью 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отметим, что в результате российских обстрелов погибли восемь мирных жителей, в том числе несовершеннолетний ребенок.

По данным следствия, злоумышленником оказался местный житель, которого спецслужба РФ привлекла к сотрудничеству в августе 2022 года.

Мужчина попал в поле зрения оккупантов из-за своей прокремлевской активности в одном из Telegram-каналов, где регулярно размещал свои антиукраинские комментарии.

Подрабатывая таксистом, фигурант объезжал территорию Николаева и фиксировал места базирования и перемещения Сил обороны на территории региона. Он пытался входить в доверие к своим пассажирам и расспрашивал у них данные о возможных передвижениях украинской военной техники.

Мужчина также передавал россиянам координаты объектов гражданской инфраструктуры, которых находились возле жилых домов.

За каждую выполненную задачу фигурант получал до 5 тысяч гривен. Деньги перечисляли на его собственную банковскую карту.

Во время обыска по месту жительства информатора обнаружили мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с врагом.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны). На данный момент он под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Напомним, в Запорожье нейтрализовали агентурную сеть ФСБ, которая готовила теракты против командования ВСУ и спецназовцев.

Кроме того, в Донецкой области задержали двух российских агенток, одна из которых работала на ЧВК "Вагнера".

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Служба безопасности Украины Николаев
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