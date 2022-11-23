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Оккупанты обстреляли Херсон: есть погибший

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Херсон, Среда 23 ноября 2022 17:47
Оккупанты обстреляли Херсон: есть погибший Иллюстративное фото: оккупанты обстреляли Херсон из артиллерии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В среду, 23 ноября, российские оккупанты обстреляли Херсон. В результате атаки есть погибший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.

По его словам, россияне обстреляли Херсон из артиллерии. Из-за этого погиб 73-летний мужчина.

Напомним, ранее стало известно, что сегодня утром оккупанты также обстреливали Херсон при помощи кассетных снарядов.

Также мы писали, что в Херсонской области в результате вражеских обстрелов погиб 13 летний ребенок, еще двое получили ранения.

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Херсон Обстріл Война России против Украины
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