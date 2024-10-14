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В Херсоне в результате удара РФ был поврежден офис Красного Креста (фото)

Понедельник 14 октября 2024 20:53
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В Херсоне в результате удара РФ был поврежден офис Красного Креста (фото) Иллюстративное фото: в Херсоне в результате удара РФ был поврежден офис Красного Креста (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российские военные сегодня утром в очередной раз обстреляли Херсон. В этот раз был поврежден офис Херсонской областной организации Украинского Красного Креста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Красного Креста.

Как рассказали в пресс-службе Красного Креста, обстрел произошел около 4 утра понедельника, 14 октября. В результате обстрела был поврежден офис организации.

В результате обстрела там были выбиты стекла и повреждены оконные рамы. Также от обломков получили повреждения 3 автомобиля Красного Креста, которые находились на парковке во дворе.

При атаке в помещении никого не было, поэтому сотрудники и волонтеры не пострадали.

Фото: последствия обстрела Херсона 14 октября (t.me/RussianRedCross)

Обстрел грузовика Красного Креста

В начале 12 сентября российские военные обстреляли грузовики гуманитарной миссии Международного комитета Красного Креста . Тогда погибли три украинца, которые были штатными работниками МККК.

По данным полиции, работники организации прибыли в населенный пункт для выдачи местным жителям топливных брикетов для обогрева домов. На момент обстрела они разгружали доставленную помощь.

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Херсон Красный Крест
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