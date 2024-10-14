У Херсоні в результаті удару РФ було пошкоджено офіс Червоного Хреста (фото)

Російські військові сьогодні вранці в черговий раз обстріляли місто Херсон. Цього разу було пошкоджено офіс Херсонської обласної організації Українського Червоного Хреста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Червоного Хреста.

Як розповіли у прес-службі Червоного Хреста, обстріл стався близько 4 ранку понеділка, 14 жовтня. В результаті обстрілу було пошкоджено офіс організації.

В результаті обстрілу там було вибито шибки та пошкоджені віконні рами. Також від уламків зазнали пошкоджень 3 автомобілі Червоного Хреста, які знаходилися на парковці у дворі.

Під час атаки у приміщенні нікого не було, тому співробітники і волонтери не постраждали.

Фото: наслідки обстрілу Херсону 14 жовтня (t.me/UkrainianRedCross)

Обстріл вантажівки Червоного Хреста

На початку 12 вересня, російські військові обстріляли вантажівки гуманітарної місії Міжнародного комітету Червоного Хреста. Тоді загинули троє українців, які були штатними працівниками МКЧХ.

За даними поліції, працівники організації прибули до населеного пункту для видачі місцевим жителям паливних брикетів для обігріву домівок. На момент обстрілу вони саме розвантажували доставлену допомогу.

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