В Херсоне прогремели взрывы: местные сообщают о проблемах со светом

В Херсоне утром 3 февраля вновь прогремели взрывы. После чего местные жители начали сообщать о проблемы со светом в некоторых районах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
По информации жителей города, взрывы были слышны в разных районах Херсона, после чего в городе начал пропадать свет. Пока непонятно, были ли "прилеты".
Отметим, что в настоящий момент в военной администрации не комментировали обстрел.
Напомним, враг в который раз почти всю ночь хаотично обстреливал все кварталы Херсона. Спасатели тушили пожары под вражескими обстрелами.
Также мы писали, что оккупанты ночью 3 февраля устроили массированный обстрел Херсона. Местные жители сообщали о "прилетах".
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