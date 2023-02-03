У Херсоні пролунали вибухи: місцеві повідомляють про проблеми зі світлом

У Херсоні вранці 3 лютого знову пролунали вибухи. Після чого місцеві жителі почали повідомляти про проблеми зі світлом у деяких районах.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

За інформацією мешканців міста, вибухи були чутні в різних районах Херсона, після чого в місті почало пропадати світло. Поки що незрозуміло, чи були "прильоти".

Зазначимо, що зараз у військовій адміністрації не коментували обстріл.