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Россияне атаковали село в Херсонской области: половина раненых - дети

Херсон, Воскресенье 28 июля 2024 10:11
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Россияне атаковали село в Херсонской области: половина раненых - дети Фото: вечером и утром РФ атаковала Херсон и область (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска утром 28 июля атаковали село Камышаны, под Херсоном. Ранены шестеро людей, среди них трое - дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА, Офис генпрокурора, Facebook главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Под ударом врага оказался поселок Камышаны. Пострадала семья, среди них двое детей", - рассказали в Херсонской ОВА.

По данным администрации, взрывную травму, ранения лица, туловища, рук и ног получила 32-летняя женщина. Также пострадали дети: 10-летняя девочка и 15-летний мальчик.

У дочери - взрывная травма и сотрясение головного мозга. У сына диагностировали еще травму живота и ранение ноги. Также среди пострадавших - женщина, 75 лет. У нее взрывная и черепно-мозговая травма, контузия.

Позже стало известно о еще двух пострадавших в Камышанах.

"Из-за утренних обстрелов взрывную травму и контузию получил 17-летний парень. Он самостоятельно обратился в больницу за помощью", - добавили в ОВА.

Также пострадала 56-летняя местная жительница. Женщину госпитализировали в больницу с травмой ног и контузией.

Как отметили в Офисе генпрокурора состояние двоих из детей оценивается, как среднее, третьего, 17-летнего подростка, тяжелое.

Обстрелы Херсона и области

Вечером 27 июля, около 21:00, российские войска обстреляли Херсон. Попали по многоэтажке. Травмы, несовместимые с жизнью, получила 70-летняя женщина.

Кроме того, как отметил глава ОВА Александр Прокудин, в Херсоне под ударом оказалось здание одного из колледжей в центре города, в результате чего вспыхнул пожар.

Кроме того, в это же время оккупанты из артиллерии атаковали село Львово Бериславского района.

"В результате попадания в жилой дом погиб 87-летний мужчина", - добавили прокуроры.

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