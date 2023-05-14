В Херсоне раздались взрывы

В Херсоне сегодня ночью, 14 мая, раздались звуки взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Официальная информация о причинах и последствиях взрывов не сообщалась. В случае повторных жителей города призывают оставаться в укрытиях.
В Херсонской области объявлено о воздушной тревоге.
Ранеероссийская армия нанесла ракетный удар по Тернополю, в результате которого ранения получили два человека.
Также, ночью, 14 мая, войска РФ нанесли удары по Харькову.
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