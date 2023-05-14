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У Херсоні пролунали вибухи

Фото: вибухи у Херсоні пролунали 14 травня (Getty Images)
Автор: Максим Шушко

У Херсоні сьогодні вночі, 14 травня, пролунали звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Офіційної інформації про причини та наслідки вибухів не повідомлялося. У разі повторних мешканців міста закликають залишатися у укриттях.

Наразі в Херсонській області оголошено про повітряну тривогу.

Раніше російська армія завдала ракетного удару по Тернополю, внаслідок якого поранення отримали дві людини.

Також, вночі, 14 травня, війська РФ завдали ударів по Харкову.

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ХерсонВибух