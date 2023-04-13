ua ru
Чт, 13 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Херсоне прогремели взрывы

Новина українською →
Херсон, Четверг 13 апреля 2023 17:27
В Херсоне прогремели взрывы Фото: В Херсоне прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 13 апреля, в Херсоне прогремели взрывы. В городе и области воздушную тревогу пока не объявляли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.

На данный момент официальная информация по поводу взрывов не поступала.

Напомним, сегодня оккупанты обстреляли парк в Херсоне и ударили управляемыми авиабомбами по селу Змеевка Бериславского района.

Кроме того, россияне за минувшие сутки 46 раз обстреляли территорию Херсонской области. Захватчики выпустили 185 снарядов из тяжелой артиллерии, беспилотников и авиации.

Добавим, что 11 апреля российские войска в сутки совершили 35 обстрелов Херсонской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Взрыв Война России против Украины
NEWS
Россия осенью может активизировать ракетные удары. Генштаб раскрыл планы врага
Россия осенью может активизировать ракетные удары. Генштаб раскрыл планы врага
DAILY
Забота о военных или популизм? Как политики спекулируют на армии и чем это опасно
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина Забота о военных или популизм? Как политики спекулируют на армии и чем это опасно