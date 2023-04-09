В Херсоне прогремели взрывы. Оккупанты обстреляли область управляемыми авиабомбами

В воскресенье вечером, 9 апреля, в Херсоне прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" .

"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.

При этом в области воздушную тревогу не объявляли. На данный момент официальной информации о взрывах не поступало.

Обновлено (22:03)

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что россияне атаковали Херсонскую область с авиации.

"Только что нанесли удар управляемыми авиабомбами по Новобериславу Бериславской громады. Также вражеские истребители сбросили три бомбы на Кизомыс Белозерской громады", - написал он в Telegram.

При этом он добавил, что информация об объемах разрушений уточняется. По предварительным данным, жертв среди мирных жителей области нет.

Напомним, утром в Херсоне раздался взрыв, воздушная тревога в регионе на тот момент не была объявлена.

Кроме того, советник мэра Мариуполя Петро Андрющенко предупредил, что беспилотник Shahed был замечен над Мариупольским районом со стороны Азовского моря.

Добавим, что вчера с утра в Херсоне местные жители слышали мощные взрывы.

Позже стало известно, что часть Херсона осталась без света из-за обстрелов российских оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.