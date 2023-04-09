Летит со стороны Азовского моря. Украинцев предупредили о "Шахедах"
В воскресенье вечером, 9 апреля, беспилотник Shahed был замечен над Мариупольским районом со стороны Азовского моря. Украинцев предупредили о возможной угрозе обстрелов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
По его словам, беспилотник летел в направлении Запорожья.
"Летит громко и однозначно. Не пренебрегайте сообщениями о воздушной тревоге", - написал он.
Отметим, что на 21:00 в Херсонской и Николаевской областях объявлен сигнал воздушной тревоги. Украинцам советуют сохранять спокойствие и пройти в укрытие.
Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)
Напомним, РБК-Украина писала о том, что российские оккупанты нанесли удар по гражданскому сектору в Орехове и Гуляйполе Запорожской области. К сожалению, пострадавший среди гражданских.
Также утром в Херсоне раздался взрыв, воздушная тревога в регионе на тот момент не была объявлена.
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