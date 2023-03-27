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В Херсоне прозвучали взрывы

Иллюстративное фото: в Херсоне прозвучали взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 27 марта, вечером жители Херсона услышали несколько взрывов. Воздушную тревогу в Херсонской области пока не объявляли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Херсон" в Telegram.

Официальные источники пока не раскрывали более детальной информации об инциденте и не называли причин взрывов.

Напомним, оккупанты сегодня почти весь день обстреливали Берислав Херсонской области.

Также мы писали, что жителей части Херсонской области предупредили об отключениях света, которые будут происходить 28 марта.

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