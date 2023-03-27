В Херсоне прозвучали взрывы

Сегодня, 27 марта, вечером жители Херсона услышали несколько взрывов. Воздушную тревогу в Херсонской области пока не объявляли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Херсон" в Telegram .

Официальные источники пока не раскрывали более детальной информации об инциденте и не называли причин взрывов.

Напомним, оккупанты сегодня почти весь день обстреливали Берислав Херсонской области.

Также мы писали, что жителей части Херсонской области предупредили об отключениях света, которые будут происходить 28 марта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.