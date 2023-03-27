У Херсоні пролунали вибухи

Сьогодні, 27 березня, увечері мешканці Херсона почули кілька вибухів. Повітряну тривогу в Херсонській області поки не оголошували.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Херсон" у Telegram.
Офіційні джерела поки що не розкривали більш детальної інформації про інцидент і не називали причини вибухів.
Нагадаємо, окупанти сьогодні майже весь день обстрілювали Берислав Херсонської області.
Також ми писали, що мешканців частини Херсонської області попередили про відключення світла, які відбуватимуться 28 березня.
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