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У Херсоні пролунали вибухи

Ілюстративне фото: у Херсоні пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 27 березня, увечері мешканці Херсона почули кілька вибухів. Повітряну тривогу в Херсонській області поки не оголошували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Херсон" у Telegram.

Офіційні джерела поки що не розкривали більш детальної інформації про інцидент і не називали причини вибухів.

Нагадаємо, окупанти сьогодні майже весь день обстрілювали Берислав Херсонської області.

Також ми писали, що мешканців частини Херсонської області попередили про відключення світла, які відбуватимуться 28 березня.

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ХерсонвибухиВійна Росії проти України