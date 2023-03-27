Жителей части Херсонской области предупредили об отключениях света: названы сроки
Завтра, 28 марта, в части населенных пунктов Бериславской общины Херсонской области отключат электроснабжение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА в Telegram.
Как отмечают в ведомстве, запланированные отключения света связаны с проведением аварийно-ремонтных работ.
"Ориентировочно с 10:00 до 16:00 свет выключат в Бериславе, Новобериславе, Шляховом и Томарином. Просим отнестись с пониманием, энергетики прилагают максимум усилий, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденные россиянами сети", - отмечают в ОВА.
Напомним, ранее стало известно, что в Киеве сегодня, 27 марта, днем полностью восстановили электроснабжение после аварии.
Также мы писали, что свет в части Херсонской области отключали на прошлой неделе.
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