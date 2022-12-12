В Херсоне раздались взрывы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне .

При этом воздушная тревога в области не объявлена.

Напомним, что в прежние сутки в городе уже раздавались взрывы.

А 10 декабря россияне атаковали Херсонскую область из артиллерии, РСЗО, танков и минометов. Всего было 45 обстрелов.

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