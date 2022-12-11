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Оккупанты атаковали Херсонскую область из артиллерии и РСЗО: два человека погибли

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Херсон, Воскресенье 11 декабря 2022 11:39
Оккупанты атаковали Херсонскую область из артиллерии и РСЗО: два человека погибли Иллюстративное фото: оккупанты атаковали Херсонскую область по артиллерии и РСЗО (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты в течение прошедших суток, 10 декабря атаковали Херсонскую область из артиллерии, РСЗО, танкам и минометам. Всего было 45 обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВ Ярослава Янушевича.

В результате вражеских атак погибли два человека, еще пять жителей Херсонской области получили ранения разной степени тяжести.

Захватчики атаковали жилые кварталы Херсона. Вражеские снаряды попали в родильное отделение больницы, кафе, инфраструктурный объект, частные и многоквартирные дома.

Напомним, сегодня с самого утра россияне обстреливают Херсон.

В результате вчерашнего обстрела инфраструктурного объекта были уничтожены три служебных автомобиля, поврежден ангар и еще пять единиц техники.

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