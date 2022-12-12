У Херсоні пролунали вибухи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

Зазначимо, що при цьому повітряна тривога в області не оголошена.

Нагадаємо, що попередньої доби в місті вже лунали вибухи.

А 10 грудня росіяни атакували Херсонську область з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів. Усього було 45 обстрілів.

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