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У Херсоні пролунали вибухи

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Херсон, Понеділок 12 грудня 2022 00:08
У Херсоні пролунали вибухи Фото: в Херсоні чутно звуки вибухів (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

У Херсоні вночі, 12 грудня, пролунали звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Зазначимо, що при цьому повітряна тривога в області не оголошена.

Нагадаємо, що попередньої доби в місті вже лунали вибухи.

А 10 грудня росіяни атакували Херсонську область з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів. Усього було 45 обстрілів.

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Херсон вибухи
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