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В Херсоне прозвучали взрывы

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Херсон, Воскресенье 11 декабря 2022 22:03
В Херсоне прозвучали взрывы Фото: в Херсоне прозвучали взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В освобожденном Херсоне сегодня вечером, 11 декабря, в очередной раз прозвучали громкие взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

Сообщается, что в областном центре объявлена воздушная тревога. О причинах взрывов пока не сообщается. До окончания воздушной тревоги рекомендуется оставаться в укрытиях, или по возможности придерживаться правила "двух стен".

Напомним, вчера с самого утра россияне обстреливали Херсон. В результате вчерашнего обстрела инфраструктурного объекта были уничтожены три служебных автомобиля, поврежден ангар и еще пять единиц техники.

Кроме того, российские оккупанты в течение прошедших суток, 10 декабря атаковали Херсонскую область из артиллерии, РСЗО, танкам и минометам. Всего было 45 обстрелов.

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