В Херсоне раздались взрывы

Отметим, что воздушная тревога не была объявлена ни в Херсоне, ни в Херсонской области.

Пока официальных комментариев по поводу ситуации в городе нет.

Напомним, вчера оккупанты обстреляли Херсонскую область 49 раз, погибли 10 человек, еще 54 получили ранения.

РБК-Украина также сообщало, что сегодня в Херсоне может звучать сирена, ведь специалисты будут тестировать систему оповещения.

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