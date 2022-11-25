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В Херсоне сегодня будет звучать сирена: в чем причина

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Херсон, Пятница 25 ноября 2022 11:25
В Херсоне сегодня будет звучать сирена: в чем причина Фото: в Херсоне сегодня будут тестировать сирену (facebook com)
Автор: Наталья Юрченко

В Херсоне сегодня может звучать сирена, поскольку специалисты будут тестировать систему оповещения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

"Сегодня, 25 ноября, в течение суток в Херсоне будут тестировать систему оповещения населения. Это технические уведомления", - отметил он.

По его словам, в дальнейшем сирена в освобожденном городе будет работать в штатном режиме, чтобы сообщать жителям Херсона об опасности.

Напомним, вчера российские оккупанты обстреляли Херсон, в результате чего погибли 7 человек, еще 21 человек получил ранения.

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