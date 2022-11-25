У Херсоні пролунали вибухи

Зазначимо, що повітряну тривогу не оголошували ні у Херсоні, ні у Херсонській області.

Поки офіційних коментарів щодо ситуації у місті немає.

Нагадаємо, вчора окупанти обстріляли Херсонську область 49 разів, загинули 10 людей, ще 54 отримали поранення.

РБК-Україна також повідомляло, що сьогодні у Херсоні може лунати сирена, адже спеціалісти будуть тестувати систему оповіщення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.