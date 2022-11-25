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У Херсоні пролунали вибухи

Фото: у Херсоні пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Херсоні пролунали вибухи у п'ятницю, 25 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Зазначимо, що повітряну тривогу не оголошували ні у Херсоні, ні у Херсонській області.

Поки офіційних коментарів щодо ситуації у місті немає.

Нагадаємо, вчора окупанти обстріляли Херсонську область 49 разів, загинули 10 людей, ще 54 отримали поранення.

РБК-Україна також повідомляло, що сьогодні у Херсоні може лунати сирена, адже спеціалісти будуть тестувати систему оповіщення.

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ХерсонВибухВійна Росії проти України