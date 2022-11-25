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Россияне обстреляли Херсонскую область почти 50 раз, погибли 10 человек

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Херсонская область, Пятница 25 ноября 2022 11:18
Россияне обстреляли Херсонскую область почти 50 раз, погибли 10 человек Иллюстративное фото: россияне обстреляли Херсонскую область почти 50 раз, погибли 10 человек (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты за прошедшие сутки обстреляли Херсонскую область 49 раз. В результате вражеских атак погибли 10 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонськой ОВА Ярослава Янушевича.

Захватчики били из артиллерии по жилым кварталам микрорайонов Таврический и Житноселище в Херсоне. Они также попали в частные и многоквартирные дома, судостроительный завод, здание на территории школы, газовые трубы.

Россияне обстреляли населенные пункты Зеленовка, Чернобаевка и Степановка в Херсонском районе.

В Бериславский район под вражеские атаки попали Берислав, там были повреждены частные дома.

"К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. Россияне убили 10 жителей Херсонской области, еще 54 человека получили ранения разной степени тяжести", - добавил Янушевич.

Напомним, президент Владимир Зеленский отмечал, что регулярные обстрелы Херсона и других населенных пунктов правобережной части области являются местью захватчиков за то, что они проиграли в этом сражении.

Ранее сообщалось, что оккупанты миновали все подряд, убегая из Херсонской области. Они оставляли взрывоопасные предметы даже в детских игрушках.

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