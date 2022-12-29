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В Херсоне прогремела серия взрывов

Фото: в Херсоне прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Херсоне в ночь на 29 декабря вновь прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Жителей просят оставаться в укрытиях. Вероятно, оккупанты применили РСЗО.

Также сообщается о взрывах в Новой Каховке.

Вечером в среду, 28 декабря, с левого берега Херсонской области, временно оккупированного российскими войсками, были зафиксированы пуски иранских дронов-камикадзе.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что 27 декабря в результате очередного обстрела россиян в Херсоне было повреждено родильное отделение.

Также мы писали, что в тот же день россияне обстреляли временно оккупированный город Олешки Херсонской области.

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Херсон