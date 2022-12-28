В Херсоне слышны взрывы: подробности
Фото: в Херсоне вечером снова обстрелы (GettyImage)
Вечером в Херсоне снова слышны взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Как пишут местные паблики, по крайней мере, несколько районов города слышат громкие обстрелы.
Отмечают, что с левого берега Херсонской области, временно оккупированного российскими войсками, зафиксированы пуски иранских дронов-камикадзе - "шахедов".
Пока о последствиях обстрела ничего неизвестно.
Напомним, РБК-Украина сообщало, что 27 декабря в результате очередного обстрела россиян в Херсоне было повреждено родильное отделение.
Также мы писали, что в тот же день россияне обстреляли временно оккупированный город Олешки Херсонской области.
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