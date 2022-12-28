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В Херсоне слышны взрывы: подробности

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Херсон, Среда 28 декабря 2022 20:46
В Херсоне слышны взрывы: подробности Фото: в Херсоне вечером снова обстрелы (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Вечером в Херсоне снова слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Как пишут местные паблики, по крайней мере, несколько районов города слышат громкие обстрелы.

Отмечают, что с левого берега Херсонской области, временно оккупированного российскими войсками, зафиксированы пуски иранских дронов-камикадзе - "шахедов".

Пока о последствиях обстрела ничего неизвестно.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что 27 декабря в результате очередного обстрела россиян в Херсоне было повреждено родильное отделение.

Также мы писали, что в тот же день россияне обстреляли временно оккупированный город Олешки Херсонской области.

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