Оккупанты обстреляли роддом в Херсоне (фото)

Сегодня, 27 декабря, жители Херсона неоднократно слышали взрывы. В результате одного из сегодняшних обстрелов города российскими войсками было повреждено родильное отделение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко в Telegram.

"Россияне обстреляли родильное отделение больницы. Обстреляли место, где сегодня родилось 2 ребенка", - написал Тимошенко. Он добавил, что до атаки врачи успели завершить операцию кесарева сечения. Тимошенко сообщил, что в настоящее время в заведении находится 5 женщин после родов. "Чудом никто не пострадал", - уточнил замруководителя ОП.